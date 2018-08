Skolerne byder velkommen til knap 400 nye elever

Flagallé

På Holmeå Børnecenter tager man imod en væsentligt mindre gruppe af nye elever. Her starter 10 0. klasseselever.

Alle børn samles i gymnastiksalen tirsdag morgen og synger skolens egen sang. Herefter danner de store klasser en flagallé gennem salen, som 0. klassen går igennem.

- Børnene har glædet sig, siden de stoppede i børnehave 1. april. De har gået i førskole, så de kender området, skolen og hinanden, men de glæder sig til at starte rigtigt. Og vi glæder os til at tage imod dem. Det er en superklasse, siger souschef Trine Pernille Nielsen.

34 børn begynder i 0. klasse på Rødding Skole. Her samles alle eleverne i skolegården til fælles velkomst ved skoleleder Elsebeth Kristensen. Herefter går eleverne i egne klasser.

- Det er en stor dag for børnene. Særligt for de børn, der har allerførste skoledag. Det er et nyt kapitel i deres liv, og det er vigtigt at markere. Derfor er det vigtigt, at vi gør noget særligt ud af dagen. Også for personalet på skolen er det en stor dag. Vi har glædet os til, at glade børnestemmer igen fylder gangene, siger Elsebeth Kristensen.