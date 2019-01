Skoler får færdselspolitiet på besøg i morgentimerne

Foruden at stoppe de lidt for hurtige bilister har politiets kampagne også fokus på cyklister, der kører uden lys. I mørket på skolevejene kan de være ekstra svære at se i det trafikkaos, der ofte hersker omkring mange skoler.

Vejen Friskole har 186 elever, og af dem sørger friskolens egne skolebusser dagligt for at køre 100 til og fra skolen.

Vejen Kommune: Der går endnu nogle uger, inden morgensolen for alvor får bugt med vintermørket, og derfor er det stadig ekstra svært for os at se hinanden i trafikken. Det er baggrunden for, at politiet i denne uge og frem til fredag den 11. januar har fokus på sikkerheden på skolevejene i morgentrafikken. Her vil der være ekstra kontrol, og mandag morgen var det tilfældigvis trafikanterne til og fra Vejen Friskole, som fik med politiet at gøre. Det foregik på den trafikerede Asbovej, hvor en af politiets atk-biler var blevet kørt i stilling.

Samtidig med politiets kontrol opfordrer Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden i en kampagne flere forældre til at tale trafik med deres teenagere.Formålet er at sætte fokus på de 13-16-årige, som er de skolebørn, der oftest kommer til skade i trafikken. Tal fra Vejdirektoratet viser, at ti gange så mange 16-årige kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken som seksårige.

Også på Fuglesangnsallé

- I kampagnen bruger vi to former for kontrol, nemlig atk-bilerne og så den udvidede kontrol, hvor betjentene også tjekker alle andre former for forseelser som for eksempel kørsel uden brug af sikkerhedssele og cyklister uden lys på cyklen, forklarer leder af Syd- og Sønderjyllands Færdselsafdeling, vicepolitiinspektør Knud Reinholdt.

Han fortæller, at onsdag morgen vil politiet igen være til stede i morgentrafikken ved en af Vejen Kommunes skoler. Det sker klokken 07.30 på Fuglesangsallé ved Østerbyskolen i Vejen.

Da politiet i samme periode i januar 2018 på landsplan kontrollerede trafikanterne på skolevejene, blev knap 4700 bilister sigtet for at køre for stærkt.

- Det er et problem, at så mange kører for hurtigt, da det kan være svært for børn at vurdere, om de kan nå over vejen, hvis de ikke ved, hvor hurtigt bilerne kører, siger Christian Bertelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

For mange bilister kan det nemlig være svært at se cyklisterne i mørket, hvis de kører uden lys.

- Derfor opfordrer vi alle forældre til at tjekke, om der er cykellygter på børnenes cykler, og om lyset virker på både deres egne og børnenes cykler, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.