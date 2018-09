Skoleminder blev genopfrisket

16 af de 43 elever, der havde første skoledag på Bakkely Skole i Vejen i april 1947, mødtes for at udveksle minder fra skoletiden.

Vejen: 1. april 1947 var 43 håbefulde poder på vej til deres første skoledag på Bakkely Skole i Vejen. Flokken blev delt - en halvdel til fr. Pontoppidan og den anden til fr. Madsen. Mange af børnene kom fra Rolighedsvej, Grønnegade, Vorupvej og Søndergade.

Efter nogle år skulle de så småt skilles igen. En del kom på realskolen for at tage præliminæreksamen, nogle på lærerseminar og andre kom direkte ud i erhvervslivet med det samme.

- En kom i lære hos Fischer, en hos Juul Pedersen, en i Killerich Tricotage, en ved Brdr. Oxlund, en ved købmand Bruun, en på kommunekontoret, to hos postvæsenet, to i pengeinstitut, og sådan kan vi blive ved, fortæller Karl Poder Venborg, der - ligesom Ellen Rasmussen (tidligere Kabel) og Birthe Sørensen (tidligere Thye) - efter mange år var vendt tilbage til Vejen, og da de mødtes tilfældigt, faldt snakken på gamle dage.

- Ret hurtigt blev vi enige om: Skal vi ikke prøve at finde/ kontakte de andre 40. Og vi gjorde det. Det var godt nok noget af et arbejde, vi kom på. Nogle levede ikke mere, nogle havde ikke lyst, men mange syntes "ideen var fin," og et par stykker kunne vi simpelthen ikke finde, fortæller Karl Poder Venborg.

16 af eleverne, der nu var blevet en del ældre, enedes om at se hinanden og mødes i Brønds Have.

- Det endte med at blive en rigtig hyggelig dag. Det var sjovt at høre om alle disse pudsige oplevelser fra dengang. Dagen blev fejret med formiddagskaffe, en god frokost og så afslutning med kaffe og kager, siger Karl Poder Venborg.