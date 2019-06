Skoleleder og SSP-konsulent: Rødding Skole har ikke et narkoproblem

RØDDING: I et facebook-opslag, lagt op af Radio Globus tidligere på ugen, kunne man læse, at forældre i Rødding er bekymrede for, at der sælges euforiserende stoffer omkring Rødding Skole, og at skolebørn følges til bussen for ikke at blive konfronteret med salget.

Rødding Skole og kommunens SSP-afdeling afviser, at det er tilfældet.

Skoleleder i Rødding, Elsebeth Kristensen, siger:

- Vi har ikke et problem med stoffer på eller omkring Rødding Skole, og det der med, at vi følger eleverne hen til bussen, fordi der sælges stoffer, passer heller ikke. Jeg er rystet over, at en procedure, vi har indført på skolen for over fire år siden, kan fejlfortolkes sådan. Det er rigtigt, at vi følger eleverne til busserne, men vi gør det udelukkende af trafikale hensyn. Vi har mange elever, som får fri på samme tid, og derfor er det en sikkerhedsmæssig udfordring med trafik omkring busserne.