Skolefest i Glejbjerg: Frode og alle de andre rødder

GLEJBJERG: Vor udsendte, Heine Fricke, fik et dejavu - et tilbageblik - på nethinden, da han torsdag aften overværede 5. og 6. klasses komedie - Frode og de andre rødder - ved skolefesten i Glejbjerg.

Her bliver Frode nemlig udspurgt, ja næsten afhørt af en ihærdig radioreporter - præcist som Fricke udsatte sine ofre for, da han i sin tid var nyhedschef på Radio Holsted.

Han meddeler i øvrigt, at eleverne var meget dygtige på de skrå brædder og for alvor havde publikum med på den spøjse historie om Frode og rødderne. Forfatteren Ole Lund Kirkegaard var fantastisk til at skrive børnebøger og havde megen humor og det forplantede sig til teatersalen i Glejbjerg.