Skoleelever kan se frem til kortere dage i skolen

Eleverne i 0.-3. klasserne får skoleugen afkortet med godt to timer. Med en kortere skoleuge skal skolefritidsordningen tilsvarende have forlænget åbningstiden.

Vejen: Når skoleåret 2019-2020 indledes i august efter den sommerferie, som begynder i dag, så vil de yngste elever skulle gå kortere tid i skole.

Vejen Byråd har på sit seneste møde foretaget justeringer som følge af den aftale, som alle partier på Christiansborg - med undtagelse af Enhedslisten - indgår i begyndelsen af året.

Aftalen bygger på et ønske om flere fagtimer, styrket understøttende undervisning, mere lokal frihed for folkeskolerne, færre vikartimer samt en læseindsats.

For eleverne i indskolingen - 0.-3. klasserne - betyder aftalen, at skoleugen bliver to en kvart time kortere. For de resterende klassetrin får kommunerne og folkeskolerne øget frihed til at tilrettelægge skoleugen.

Formanden for Udvalget for skoler og børn, Claus Kulmbach (V), konstaterede, at aftalen indeholder et mål om en mere åben og fleksibel skole.

-Vi har fulgt det hele meget nøje, og den nye aftale vil give øget faglighed samt en forkortet undervisningstid i indskolingen. Det betyder så samtidig, at der tilsvarende skal være en forlænget åbningstid i skolefritidsordningen, sagde Claus Kulmbach.

Hvordan finansieringen af den øgede åbningstid i skolefritidsordningen kommer til at hænge sammen, er endnu uvis:

-Der kan blive tale om at løfte en del af udgiften over på forældrene, men vi mangler endnu at se, hvordan en ny aftale mellem Kommunernes Landsforening og den kommende nye regering vil blive, og om der bliver kompenseret. Det må vi afvente, tilføjede Claus Kulmbach.

Med til beslutningen i byrådet hører også en aftale mellem Malt Provsti og Vejen Kommune. Justeringen af reformen betyder, at der er mulighed for at afkorte skoledagen svarende til to lektioner pr. uge på 7. klassetrin til konfirmationsforberedelse. Det er samtidig aftalt, at den afledte elevtransport i forbindelse med konfirmationsforberedelsen, som ikke dækkes af den kommunale busordning, bliver finansieret af menighedsrådene.

Endelig får skolerne mulighed for en toårig valgperiode for alle skolebestyrelsesmedlemmer, hvis det ønskes af den enkelte valgperiode.

Claus Kulmbach understregede, at det fortsat foretrækkes en fireårig valgperiode med forskudte valgperioder hvert andet år for at sikre kontinuitet.