Skoleelever i Vejen skal være lydforskere

Tusindvis af danske skoleelever deltager i årets skoleprogram 'Tæt på lyd' under Forskningens Døgn, det gælder også elever i Vejen. Her vil børn i 4.-6. klasse afprøve en lydforskers metoder. Eleverne skal undersøge, hvordan lyd bevæger sig, hvad lyd gør ved os og hvordan vi kan omsætte lyd til noget, vi kan se.

Vejen Kommune: Elever fra 4- 6. klasse i Vejen kan efter påskeferien blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante.

Landsdækkende

Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

- Vi skal vække begejstringen for videnskab så tidligt som muligt, så børns nysgerrighed og lyst til at undersøge blomstrer op allerede, mens de er små. Derfor er jeg stor fan af Forskningens Døgns skoleprogram. Når børnene prøver at forske, får de mod på at spørge, undres og søge efter svar. Alt det, der sår frø til små forskerspirer, der kan være med til at løse store samfundsudfordringer senere hen, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i en pressemeddelelse.

Alle aktiviteterne er baseret på metoder og undersøgelser, som forskerne bruger i deres arbejde. Her får eleverne mulighed for at gøre sig sanselige og faglige erfaringer, der introducerer begreber som kommunikation, vibrationer, støj og lydhastighed.

I en af 'Mærk lyden'-aktiviteterne skal eleverne f.eks. bruge en stemmegaffel, som de slår an og placerer på forskellige materialer for at undersøge, hvordan stemmegaflens lyd forstærkes forskelligt i forskellige materialer.

I 'Brug lyden'-kategorien skal de bruge en fuglekalder til at frembringe og gentage bestemte fuglelyde. Og i en af 'Kend lyden'-aktiviteterne skal eleverne notere alle lyde, de opfanger og kategorisere dem på et udleveret skema.

Vejen Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til den 24. maj.