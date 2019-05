Skoleelever bygger kopi af billedhuggers arbejdsrum

Vejen Kunstmuseum drømmer om at få opført en permanent udgave af billedhugger Niels Hansens Jacobsens Huggehus. Indtil videre må de nøjes med en midlertidig udgave, bygget af lokale skoleelever.

VEJEN: I disse dage mures, støbes og saves der til den store guldmedalje på pladsen ved Vejen Kunstmuseum, og mange forbipasserende undrer sig over, hvad i al verden der foregår. Er det mon museumsudvidelsen, der også sker lige her? Svaret kommer her: Byggeprojektet ved museet, ud imod Østergade, har intet med selve udvidelsen at gøre. Man bygger derimod på en tro kopi af billedhugger Hans Jacobsens huggehus, der lå i den nordlige ende af byen. Det er lokale skoleelever, som bygger huggehuset, og de bygger uden at have fået ret meget oplæring i, hvordan man griber bygge-opgaven an. Murstenene er venligst udlånt af murermester Flemming Poulsen, som kort har givet eleverne og deres lærere en introduktion til, hvordan man blander cement m.m., og så er elever fra henholdsvis Askov Efterskole, Grønvangskolen og Østerbyskolen ellers bare gået i gang. Projektet afvikles over tre uger. Efterskoleeleverne byggede først. Så tog Grønvangskolens elever over, og i denne uge er det op til elever fra Østerbyskolen at få huggehuset gjort færdigt. Huset indvies på lørdag i tidsrummet mellem klokken 12 og 14, og her er hele Vejen indbudt til at møde op og beundre værket. Museumsleder Teresa Nielsen fortæller: - Elevernes engagement er stort og smittende, og der er et fantastisk samspil mellem eleverne, deres lærer, kunstner Sophus Ejler Jepsen, kunsthistoriker Marie Strøm og arkitekt Gitte Juul.

Huggehuset Fra 1924 boede billedhugger Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) i den nordlige ende af Vejen Kunstmuseum. Den blå dobbeltdør i gavlen, der vender ud mod byggeriet af Huggehuset, var hans private indgang.



Som nygift flyttede han i 1908 med sin hustru Kaja ind i den lille aftægtsbolig "Hytten i den nordlige ende af Vejen. Til venstre for denne hytte lå Huggehuset. Det viser billeder fra gamle dage.



Under et teglklædt "telt" stod kunsteren i læ for regn og vind, mens han huggede de mange grav- og mindesten, der står rundt om i landet.

Der regnes og ageres. Foto: Astrid J. Vestergaard

Piger kan sagtens mure Huggehuset er bygget efter samme principper, som man på skolerne lærer eleverne børnestavning. Intet af det, eleverne gør, er forkert. Det handler om at lære undervejs, og eleverne fra Østerbyskolen, som bygger i denne uge, er mindst lige så begejstrerede for projektet, som museumslederen er. - Det er vildt hyggeligt at få lov til at lave noget andet end bare at sidde i en klasselokale. Vi er ret stolte af det, vi får bygget, og ja, piger kan faktisk godt finde ud af mure, lød det onsdag eftermiddag, hvor avisens udsendte kiggede forbi, fra fire af de hårdt arbejdende elever: Alexiya Martin, Kamilla Lyager, Azalia H. Ravn og Emily Nygaard. Alle har på Østerbyskolen valgt at arbejde med faget Håndværk & Design. Kunsthistoriker Marie Strøm, som er formidler på Vejen Kunstmuseum, oplyser, at samtlige elever er gode til at tage ejerskab til projektet, og kunstner Sophus Ejler Jepsen, fortæller, at det hele virker meget virkeligt, selv om huggehuset, der opføres, kun er ment som et midlertidigt byggeri og pilles ned igen til november. - Det er helt fantastisk. Lige nu ER vi billedhuggeren i aktion. Der er 1.000 problemer, der skal løses, når vi bygger, som vi gør, og jeg får helt lyst til at gå i gang med nogle haveprojekter derhjemme, efter at have arbejdet med det her projekt, lyder det fra den begejstrede kunstner.

I denne uge bygger elever fra Østerbyskolen, og man har travlt med at lave en terrasse foran huggehuset. Foto: Astrid J. Vestergaard

Tid til eftertanke Huggehuset ved museet vil i november blive pillet ned igen, men indtil da har man i museets bestyrelse en enestående chance for at gå og spekulere over, om det vil fungere på sigt, at man lader Hansen Jacobsens huggehus opføre ved museet. Museet drømmer nemlig, ifølge museumsleder Teresa Nielsen, om en dag at få mulighed for at opføre en permanent udgave af det gamle huggehus, så besøgende kan se - og måske filosofere over - hvordan den berømte kunstner arbejdede i læ fra regn og vind.

Eleverne støber også selv. De her forme skal bruges på terrassen, hvor der skal transporteres vand. Foto: Astrid J. Vestergaard

Kunstner Sophus Ejler Jepsen er her ved at lære eleverne, hvordan man blander cement. Foto: Astrid J. Vestergaard

Eleverne har moret sig med at sætte egne, kreative aftryk på det, de har bygget. Som for eksempel en glad, lille smiley. Foto: Astrid J. Vestergaard

Det ligner en byggeplads, og det er det skam også. Det er bare ikke murersvende, der er i aktion men lokale skoleelever. Byggeriet er midlertidigt og fjernes igen til november. Foto: Astrid J. Vestergaard