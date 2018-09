Skolechef kan fortsat sige nej til kortere skoledage

Liberal Alliance vil fratage skoleforvaltningen bemyndigelsen til at behandle skolers ansøgning om kortere skoledag. Skoleudvalget afviser nu forslaget. - Vi ser ingen grund til at ændre praksis, lyder det fra formand.

Flere politikere bakkede ham op, men byrådet blev alligevel enige om, at sagen skulle behandles i Udvalget for skoler og børn.

- Vi har kommunalt selvstyre, og så skal der ikke sidde én fra forvaltningen og tage stilling til, hvordan ministeriets retningslinjer skal tolkes. Det skal vi som folkevalgte politikere selv turde beslutte. At tørre den af på en embedsmand er i modstrid med det kommunale selvstyre, fortsætter Martin Boye, der desuden mener, at et nej til kortere skoledag er et udtryk for manglende tillid til skolernes faglighed.

- Før sommerferien læste jeg nogle artikler i JydskeVestkysten om skoler, der havde søgt og fået afslag. Skolechefens begrundelse var, at man fulgte retningslinjerne fra ministeriet, og så lyste mine røde lamper, fortæller Martin Boye om baggrunden for sit forslag.

Det mener Martin Boye, som på byrådsmødet i august foreslog, at kommunalbestyrelsen trækker skolechefens bemyndigelse på området tilbage.

I 2015 gav byrådet bemyndigelse til, at dagtilbuds- og skolechefen i Vejen Kommune skulle behandle folkeskolernes ansøgning om at forkorte skoledagens længde.Udvalget for skoler og børn er efterfølgende blevet orienteret om ansøgninger på udvalgsmøderne. Før sommerferien fik flere skoler afslag på deres ansøgning om kortere skoledag. Nu foreslår Martin Boye (LA), at bemyndigelsen til at behandle ansøgningerne fremover skal ligge hos skoleudvalget. Det afviser et flertal af politikerne i skoleudvalget.

Tillid til forvaltningen

De syv politikere i udvalget har netop drøftet forslaget, og alle, på nær Knud Peter Wad (K) er enige om, at bemyndigelsen til at give skolerne lov til at indføre kortere skoledage, fortsat skal ligge hos skolechefen. Det fortæller formand Claus Kulmbach (V).

- Tidligere har vi i udvalget drøftet, hvilke kriterier, skolechefen, som har bemyndigelsen, skal vurdere ansøgningerne efter. De kriterier går ud på at følge lovgivningen, og vi er alle enige om, at skolechefen har fulgt de retningslinjer, vi har givet ham. Derfor ser vi ingen grund til at ændre praksis, siger Claus Kulmbach.

- Det her handler om, hvornår man kan konvertere understøttende undervisning til en tolærerordning. Det beskriver paragrab 16b i folkeskoleloven. At vi som udvalg havde behandlet ansøgningerne, havde ikke ændret noget som helst. Hvis skolerne får afslag, er det fordi ansøgningen ikke lever op til kravene. Vi har fuld tillid til, at forvaltningen fortsat håndterer ansøgningerne korrekt, siger udvalgsformanden.

Udvalget har dog besluttet, at man én gang om året vil se skolernes ansøgninger og en oversigt over godkendelser og afslag.