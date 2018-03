Skolecenter er plaget af hærværk

Glejbjerg: Efter to weekender med flere forskellige former for hærværk har Glejbjerg Børne- og Skolecenter anmeldt hærværkene til politiet.

Hærværkene er begået på forskellige tidspunkter mellem lørdag den 3. marts og søndag den 11. marts.

Blandt andet er to postkasser blevet ødelagt, brædder på et skur er blevet brækket af, hegnspæle er blevet bøjet, håndtagene til et skur og et værksted er brækket i stykker og taget på et gammelt brændeskur er blevet revet af.

- Der er ikke noget, som er blevet stjålet, og vi har sørget for at få ryddet op efter hærværkene, siger skoleleder Kristian Kamp.