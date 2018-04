Skolebyggeri koster ekstra millioner

Den eksisterende gårdhave på Østerbyskolen skal ombygges til et samlings- og læringsrum. Arkitekterne kalder det et mulitrum. Men det bliver et meget stort lokale med en høj tagkonstruktion, og det er dyrt. Også et overophedet byggeri er måske medvirkende til, at Østerbyskolens byggeri blive forsinket. Arkivfoto fra et afskolens undervisningslokaler. Foto: John Randeris