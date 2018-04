Skolebørn ler og eksperimenterer

Et hundrede 1. klasser har fået et specifikt dogme og én slags ler. De skal bruge redskaber, som alle har adgang til f.eks. linealer, fødder og cykler, og hvert barn skaber ét kunstværk til den store udstilling på Museum Jorn i Silkeborg. Hvert deltagende barn får en voksenfribillet til museet, så han/hun kan komme og se sit kunstværk sammen med sin mor eller far. Der er gratis adgang for børn under 18 år.

Hjemmearbejde

- Vi glæder os meget til at se bidragene fra Højmarkskolen. Projektet er en åben invitation til at tænke kreativt. Jorn troede på, at vi alle er kreative. Vi vil gerne hylde Jorns tilgang og skabe rammerne for, at 100 skoleklasser kan eksperimentere med ler, så vi kan få fornemmelsen af, at vi alle kan skabe. , fortæller museumsdirektør ved Museum Jorn Jacob Thage.

Asger Jorn lagde selv meget vægt på at eksperimentere. Han inviterede sine kunstnervenner fra hele verden til den lille norditalienske kystby Albissola for at eksperimentere med ler og transformere de gamle håndværkertraditioner. Jorn kørte over enorme mængder ler på sin scooter for at sætte hverdagslige dækaftryk på sit store relief.

Til efteråret får alle 1. klasser i hele Danmark en bog med 100 kreative aktiviteter, som familien kan lave derhjemme ved køkkenbordet.