Hygum Hjemstavnsgård inviterer i disse dage til gammeldags høst. Der høstes med både segl, le og selvbinder, og de gamle gårdbygninger bugner af gammelt håndværk.

SDR. HYGUM: - Kan man virkelig høste en hel mark med dén der? - Får du ikke bare mega-ondt i armene? Spørgsmålene var mange, da skoleelever fra Agerbæk og Skærbæk torsdag formiddag kiggede indenfor på Hygum Hjemstavnsgård i Sdr. Hygum. Her blev der høstet hvede som for 100 år siden - med gamle, solide redskaber, der blev kyndigt betjent af arbejdsomme hænder. Der blev høstet med både segl, le og selvbinder. Det høstede blev bundet i neg, der straks blev sat i skok, og noget endte i et gammelt tærskeværk. Børnene fik bagefter lov til at hjælpe med at kværne nogle af kernerne i en gammel boghvede-håndkværn. Melet fik de med sig hjem i små poser til brug ved foreksempel bagning af snobrød.

Børnene spørger om alt muligt, og det føles godt at vise nye generationer, hvordan man høstede i gamle dage. Erik Borring, frivillig på Hygum Hjemstavnsgård

Fire dage med høst Der høstes på Hygum Hjemstavnsgård i Sdr. Hygum i fire dage.Alle, som har lyst til at overvære processen, kan kigge forbi i tidsrummet fra klokken 10-17.



Søndag er sidste dag.



Temaet er "Høst som for 100 år siden", og gårdens bygninger bugner af gammelt håndværk.

Drengene elskede at lege i halmen og var dygtige til at samle store bunker af den. Her ses Oskar, Emil og Mathias. Foto: Astrid J. Vestergaard

Nød friheden Børnene nød tydeligt friheden i de landlige omgivelser. Drengene slæbte halm i stakkevis og fik røde kinder, mens pigerne stod og trippede utålmodigt i lange køer for at bruge medbragte lommepenge på velduftende, nybagte boller eller små, dekorative buketter, bundet af sensommerens fascinerende flora. Sagt med andre ord: Der var dømt nostalgi og idyl, så langt øjet kunne se, og Jeppe Aakjær - hvis han levede endnu - kunne uden tvivl have forfattet en herlig sang fra et besøg på Hjemstavnsgården i stil med sangen "Nu er det længe siden..." - Vi glæder os hvert år til høstdagene her på Hjemstavnsgården. Børnene spørger om alt muligt, og det føles godt at vise nye generationer, hvordan man høstede i gamle dage, fortalte Erik Borring, som er én af de 150 frivillige, der er tilknyttet Hjmestavnsgården. Han høstede blandt andet med segl, og børnene - især drengene - spurgte ivrigt ind til teknikken bag.

Erik Borring, en af de mange frivillige på Hjemstavnsgården, brugte et gammelt segl til at høste med. Foto: Astrid J. Vestergaard

Ingen arbejdsheste i år Formand for Hjemstavnsgården, Svend Dixen, havde travlt ved tærskeværket og havde medbragt sin egen, gamle Ferguson 35. Han oplyser, at der normalt på Hjemstavnsgården høstes med brug af arbejdsheste. Gården har ikke selv nogle heste - man plejer at låne sig til et par stykker - men i år har det vist sig umuligt at låne arbejdsheste, da mange hesteejere med netop denne race på stald i disse dage har valgt at deltage i et stort stævne.

Hvordan er det nu lige, at et korn ser ud? Oskar Nissen Jørgensen fra Skærbæk får hvedekorn at se i Leo Knudsens hånd. Foto: Astrid J. Vestergaard

Der blev bundet neg som i gamle dage, og negene blev sat i skok. Foto: Astrid J. Vestergaard

Formand for Hjemstavnsgården i Sdr. Hygum, Svend Dixen, havde travlt ved tærskeværket. Foto: Astrid J. Vestergaard

Der blev også kørt med selvbinder. Foto: Astrid J. Vestergaard

I de gamle gårdbygninger var der pyntet på med sensommerens flora. Foto: Astrid J. Vestergaard

En rigtig høstpige - Mille Petersen Lindegård på seks år forsynede sig på marken. Foto: Astrid J. Vestergaard

Nybundet reb om maven og pyntet med høsttidens "guld". Her ses Theo Krabbe Nimb på seks år. Foto: Astrid J. Vestergaard

Her ses en gammel le med et påsat redskab til brug ved den gammeldags høst. Redskabet har forskellige navne, alt efter hvor i landet det er blevet brugt. Det hedder blandt andet et spryd. Foto: Astrid J. Vestergaard

I forbindelse med høstdagene på Hygum Hjemstavnsgård kan man også se, hvordan man lavede reb i gamle dage. Drengen her nød, at han måtte "arbejde med". Foto: Astrid J. Vestergaard

Johnni Ørnebjerg (til venstre) fotograferet i samtale med Erik Borring umiddelbart før høstens start. Johnni, som er medlem af flere forskellige le-laug, havde medbragt en ganske særlig le. Foto: Astrid J. Vestergaard