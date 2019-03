Skolebøger afløst af klima-kendskab

GJERNDRUP: 7. og 8. klasse på Gjerndrup Friskole skulle i denne uge lægge de tunge skolebøger på hylden og finde kreativiteten frem.

Der blev nemlig afholdt projektuge, hvor det overordnede tema var FN's 17 verdensmål.

Arbejdet med FN's verdensmål har været en stor øjenåbner for mange af eleverne.

- Man kan meget mere end det, man regner med. Det har været fedt at lave noget anderledes og kreativt i skolen, fortæller 7. klasses-elev Kamma Kildahl Andersen.

Eleverne har haft en uge til at bygge små boder op med modeller og forsøg. Boderne var godt pyntet op, da der var besøg af 4. og 5. klasserne torsdag formiddag.

Eleverne måtte selv bestemme hvilket verdensmål, de ville fordybe sig i som emne, og der var en stor efterspørgsel på verdensmålene, der omhandlede klima.

- Hvis vi ikke begynder at tænke over vores klima, kommer det til at gå ud over vores børnebørn, fortæller 7. klasses-elev Kamma Kildahl Andersen.