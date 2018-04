Skole for sårbare unge lukker: Det er med blødende hjerte

Venstres Henny Schøler talte på hele byrådets vegne, da hun fortalte om baggrunden for lukningen af skoletilbuddet ved Lindknud. Og alle var enige om, at eleverne skulle berøres mindst muligt.

LINDKNUD: Gården er for stor og for dyr.

Knud Peter Wad fra Konservative satte ord på, hvorfor det er nødvendigt at lukke Assersbølgård: - Det vil være uforsvarligt at holde det kørende.

Og med Henny Schølers (V) ord var det med "blødende hjerte", at Udvalget for skoler og børn ønskede Assersbølgård lukket. Kommentarerne fra politikerne fra de øvrige partier var på linje med disse ord fra den fungerende formand for udvalget.

Henny Schøler garanterede på mødet rettet til forældre og børn fra Vejen Kommune i det såkaldte STU-forløb, at de vil få gode tilbud.

- Der vil ikke blive tale om, at vi tvangsflytter de unge. De unge skal have deres eget STU-forløb, forsikrede hun.

Og borgmester Egon Fræhr (V) konkluderede, at der vil være fuld fokus på eleverne. Hvorefter et enigt byråd besluttede at lukke Assersbølgård 31. juli i år.