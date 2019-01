Hjerting: Klokken 14.41 rykkede brandvæsnet ud for at slukke en brand på Mølvejgårdsvej i Hjerting. Det var en brand i en ejendom med flere husdyr. Branden blev slukket, og for en sikkerhedsskyld blev beboere på adressen tilset og behandlet på stedet for en mulig røgforgiftning.

Endnu er brandårsagen ukendt, men den er formentlig opstået ved, at en varmelampe har antændt noget brandbart.

En skildpadde blev reddet, mens en kat omkom.