Skiftedag på Borgen: Troels Ravn bliver ny skatteordfører

VEJEN: Folketingsmedlem Troels Ravn fra Vejen bliver ny skatteordfører for Socialdemokratiet på Christiansborg. Han havde oprindelig håbet på at komme til at arbejde med børn og undervisning, men da den nye skatteminister, Morten Bødskov (S), fredag ringede ham op og tilbød han ordførerposten på skatteområdet, skulle der ikke ret mange minutter til, før han sagde ja.

- Jeg blev overrasket og glad. Jeg har kendt Morten Bødskov i mange år, og at få tilbudt sådan en ordførerpost er et udtryk for stor tillid. Mange, som kender mig, vil måske sige: "Jamen Troels, du er jo ikke nogen talmand. Du er humanist". Men sådan mener jeg nu ikke, man kan stille tingene op. Skattevæsenet er en af de meget vigtige søjler i vores velfærdssamfund. Det at have et skattevæsen er forbundet med masser af værdipolitik, og de socialdemokratiske værdier brænder jeg jo for, lyder det begejstret fra Troels Ravn, som glæder sig til at komme i gang med arbejdet.