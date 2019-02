Skibelund Krat renoveres for fem millioner kroner

- Skibelundforeningen er utrolig taknemmelig for, at A.P. Møller Fonden har taget positivt imod ansøgningen om støtte til projektet. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med fonden, Vejen Kommune og andre aktører om realisering af projektet, siger Helge Petersen, formand for Skibelundforeningen, i en pressemeddelelse.

* Skibelund Krat blev dannet efter nederlaget i 1864, hvor det nuværende Sønderjylland kom under preussisk herredømme.* Dansksindede nordslesvigere ønskede at bevare et tilhørsforhold til Danmark, og nord for Kongeå-grænsen var det vigtigt at vise, at de dansksindede syd for grænsen ikke var glemt. * Der opstod en tradition for grundlovsmøder, som skulle understrege, at man var ét folk med fælles sprog og historie. I over hundrede år var der grundlovsmøder i Skibelund Krat, hvorefter de stoppede. * Traditionen blev taget op igen i 2015, så der nu igen er grundlovsmøder i krattet.

En central rolle

Skibelund Krat har en central rolle i Vejen Kommunes og Sønderjyllands historie. Stedet knytter sig til fortællingen om dengang Sønderjylland var på tyske hænder, sønderjydernes kamp for at bevare et tilhørsforhold til Danmark og Genforeningen i 1920.

Området indgår også i en anden vigtig fortælling, nemlig historien om højskolebevægelsen. Verdens første folkehøjskole, Rødding Højskole, lå på preussisk jord fra 1864, og personale fra højskolen rykkede over Kongeåen og grundlagde Askov Højskole. Askov Højskole fik stor indflydelse på samfundet, både lokalt og i større sammenhænge, og højskolen havde tætte bånd til Skibelund Krat og grundlovsmøderne. Efterhånden blev der sat mindesten for de folk, der kæmpede for den sønderjyske sag og havde relation til Skibelund Krat, så der i dag er en monumentpark. Flere anerkendte kunstværker blev også sat op på stedet. Skibelundforeningens formål er blandt andet at værne om de nationale og folkelige mindesmærker i Skibelund Krat. Vi håber, at de mange støttekroner kan være med til, at Skibelund Krat igen bliver et kendt fyrtårn i kommunen og resten af landet. Skibelundforeningen er utrolig glad for og stolt over, at Skibelund Krat er centrum for den lokale fejring af 100-året for Genforeningen i 2020. Bestyrelsen i Skibelundforening sætter stor pris på, at vi nu kan få udviklet stedet som en attraktion for borgere, foreninger, institutioner og turister og gøre stedet til et moderne mødested, fortæller Helge Petersen.