Skala Live-koncert på Rådhuspladsen i Vejen

- Der er en væsentlig årsag til, at vi kan præsentere Skala Live i Vejen uden at tage entre. Det er, at en stribe virksomheder, forretninger og uddannelsesinstitution har valgt at støtte vores ønske om at trække en event til byen. Vi vil gerne give publikum en stor oplevelse, og derfor har vi arbejdet for at skabe fundamentet. Det er et dyrt event at få til byen, og derfor er opbakningen fra byen utrolig vigtig, understreger Hanne Højgaard.

Brug vores by

Baggrunden for koncerten er at skabe et musikalsk arrangement, hvor kunstnerne kan give en oplevelse for alle aldersgrupper.

- Formålet med arrangementet er, at vi skal bruge vores by. Det her skulle gerne blive en tilbagevendende begivenhed. Samtidig er det håbet, at en forening eller andre har lyst til at tage over næste år med hjælp fra Ugeavisen Vejen, siger Hanne Højgaard.

Arrangørerne håber samtidig, at folk vil komme i god tid, så der også blive rigtig god tid til shopping.

Scenen bliver opstillet på Rådhuspladsen, så det vil blive en fredag aften med musik og stemning i bymidten. I forbindelse med koncerten bliver der spærret for trafik på strækningen fra Nørretorv og ind til Lindegade og Sport 24.