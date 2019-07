Vejen: Det er sket før, og det kommer uden tvivl til at ske igen på et tidspunkt - brugen af en skærebrænder kan starte en brand.

Det skete under opførelsen af Vejens ny rådhus, og onsdag skete det igen tirsdag klokken 09.45 på Park Allé i Vejen. Her er en gammel fabriksbygning ved at blive revet ned, og under brugen af en skærebrænder, går der ild i en væg, og branden breder sig til et tag.

Der var dog ingen der kom til skade ved branden, som snart efter blev slukket.