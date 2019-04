Undersøgelser viser, at flere og flere mænd får skæg. Det er en verdensomspændende trend, der er kommet mere fokus på de seneste par år. I Vejen er der også kommet flere mænd med skæg, og det er ok, lyder det fra borgerne.

Det er de seneste år blevet en trend at få skæg. Skægstubbene er den populæreste type, men de store 'vikingeskæg' er også blevet mere synlige i gadebilledet. Salget af barberblade er faldet med 13 procent i USA i perioden mellem 2012 og 2017, skriver CNN, imens salget af trimmere er steget med 4,2 procent i samme periode.

Skæg er en smagssag for mange. Nogle synes, det er flot og maskulint, mens andre synes, det er grimt og u-charmerende.

Vejen: - Syv ud af ti af mine drengevenner har skæg. Jeg hjælper en af dem med at pleje det og holde det vedlige, så hvis du spørger mig om denne dille, så synes jeg, det er pissefedt, siger Maria Sørensen, som læser til frisør og i øjeblikket er elev i frisørsalonen Aquahair i Vejen.

Jacob Berg Hansen, 22, Askov, har skæg, fordi han synes, det er behageligt. Og så får det ham til at føle sig voksen.

- Det er meget modebetonet. Før i tiden brugte mange landmænd skægget til at beskytte sig mod vind og vejr, men i dag følger skægget ofte med moden. Hvis skovmandsskjorter og cowboybukser er på mode, følger skægget tit med, siger han.

- Jeg tror, skæg er ligesom det tøj, jeg står med nu. Det er meget in lige nu, og om et par måneder er det måske noget andet, siger Tobias Teilmann.

Han tror også, at man kan imponere damerne, hvis man har et fyldigt skæg, fordi det netop er blevet moderne og accepteret at have.

Maskulinitet

Forskellen mellem mænd og kvinder kan i dag være svære at få øje på.

Modeidealerne begynder at ligne hinanden mere og mere, og det er snart svært at kende forskel på drenge og pige.

Jesper Krambech, som er indehaver af Hr. Barber i Vejle, mener, mange mænd bruger skæg til at vise deres identitet. Han har en kæmpe passion for skæg og blev i 2016 kåret som bedste herrefrisør af American Crew, og Jesper Krambech har haft sin salon i Vejle siden 2014.

- Det er svært at fremvise maskulinitet nu til dags, og derfor er skæg blevet en stor faktor i mange mænds identitet. Skæg er en af de få ting, kvinder ikke kan få, og derfor får mænd skæg for at vise de er mænd, siger Jesper Krambech.

Han fortæller også, at skæg er blevet mere accepteret. For år tilbage var den almindelige opfattelse, at skægget var sjusket og uhygiejnisk.