Skål for en god sommer med kvier på græs

HOLSTED: Koklapperlauget ved Holsted Å holdt søndag generalforsamling i det grønne. Der er tale om en årlig tradition, og man indledte med at lukke seks Galloway-kvier på græs på de store engarealer bag ved kirken. Kvierne tilhører laugets formand, landmand Jørgen Bruun, og de tog straks det nye hjemsteds lyksaligheder i brug. Der blev gumlet græs til den store guldmedalje, og tanken er, at kvierne på sigt også skal spise skud fra engens piletræer, så disse ikke får mulighed for at brede sig.

Ko-klapperlauget i Holsted har eksisteret i fire-fem år og har cirka 30 medlemmer.Lauget kombinerer interesseren for sundt kvæg med behovet for naturpleje af arealerne langs med Holsted Å. Medlemsskabet giver ret - men ikke pligt - til køb af kød fra kreaturerne.

Han fortalte om udfordringerne med at prissætte de forskellige kødtyper fra kvæget og om udfordringen med at få dem slagtet på passende tidspunkter.

Overskud og genvalg

Koklapperlauget fik i 2018 et underskud på cirka 3.500 kroner, og der var genvalg til bestyrelsen, som foruden Jørgen Bruun består af Mona Møller Christensen, Peter R. Jensen, Søren Kristiansen og Dine Nielsen.

Efter generalforsamling blev der spist grillpølser og brød. Og kvierne? Ja, de undrede sig over det lille selskab og konkluderede formentlig, at også to-benede væsener kan trænge til at få lidt sul på kroppen efter en lang vinter "på stald", og at et ophold under åben himmel gør sjælden godt.