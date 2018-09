Siger bra, siger vo, siger bravo

- Et grundlæggende træk er, at flest mulige af vores aktiviteter, de foregår udendørs. At være spejder er mangfoldigt og alsidigt, sagde Trine Eliasen blandt andet, inden hun gav ordet frit til de, som gerne ville byde ind med en tale.

- Her hedder det ikke, at man går til spejder, nej - man er spejder, lød det fra Trine Eliasen, der, inden hun tog mikrofonen, havde fortalt avisen, at spejderne nyder de helt ideelle omgivelser tæt på skoven i Hundsbæk Plantage. Og det kom hun også ind på i sin tale.

Fremtiden ser lys ud

Det ville - blandt flere andre - Steen Nielsen, der er formand for lokalrådet i Læborg. Han takkede spejderne for et godt samarbejde med lokalområdet.

- I er en livskraftig del af sognet. Det var i 1993, der var opstart af gruppen, der blev til på grund af frivillige ildsjæle, sagde Steen Nielsen blandt andet.

Han var heller ikke i tvivl om, at et stort engagement gennem alle årene har betydet, at der stadig er en spejdergruppe i Læborg.

- Også i dag har I en spejdergruppe med et højt niveau på indhold, men også på faciliteter. Fremtiden ser lys ud for jer. I er en god gruppe med et grupperåd, der tager initiativ, sagde Steen Nielsen, inden han overrakte lokalrådets jubilæumsgave og afslørede, at der inde i gaven gemte sig helt nye kompasser.

Det var Trine Eliasen, der tog imod gaven, som hun mente ville gøre rigtig god gavn.

- Vi har nogle gamle kompasser. Og da Lars og jeg lavede en kompasopgave for to år siden, kom de til at gå i fem forskellige retninger, kom det med et smil fra Trine Eliasen.