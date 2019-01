Formand for Sdr. Hygum Rideklub, Edita Rimkute, håber, at der til den næste ekstraordinære generalforsamling bliver større opbakning - ellers lukker rideklubben. Foto: Martin Ravn

Det ser rigtig sort ud og kan ende med en lukning af Sdr. Hygum Rideklub, hvis det ikke lykkes at få større opbakning og - ikke mindst - at få sammensat en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling den 29. januar.

Sdr. Hygum: Flere tomme bygninger og et kæmpe udendørs areal, der kommer til at ligge ubrugt hen. Det er konsekvenserne, hvis Sdr. Hygum Rideklub lukker. Baggrunden for lukningen er, at de nuværende fem bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig - ikke fordi de ikke vil klubben, men fordi det de seneste år har været mere end svært at få alt det praktiske til at fungere, når der kun er få til at udføre opgaverne. - Der er så meget potentiale i klubben, men det er svært at få frem, når vi er så få, siger 21-årige Edita Rimkute, der de seneste fire år har været medlem af bestyrelsen - senest som formand. Hun vil være rigtig ked af at skulle være med til at lukke rideklubben. Men hvis opbakningen mangler, ser hun og bestyrelsen ingen anden udvej.

Foto: Martin Ravn Det kan snart være slut med heste på markerne ved Sdr. Hygum Rideklub. Foto: Martin Ravn

Kun få mødte frem Bestyrelsen havde allerede den 11. januar indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Men selvom både formand og næstformand tilkendegav, at de godt ville fortsætte, så lykkedes det ikke at få sammensat en ny bestyrelse. - Der var to, der gerne ville stille op, men ikke turde på grund af den manglende opbakning, fortæller Edita Rimkute. For selvom klubben har 84 registrerede medlemmer, så var der kun mødt 20 frem til den ekstraordinære generalforsamling. Formanden appellerer derfor til, at så mange som muligt - både medlemmer og lokale borgere - dukker op den 29. januar, om ikke andet så i hvert fald for at vise, at man stadig har en interesse i, at der også i fremtiden skal være en rideklub i Sdr. Hygum. Trods det minimale fremmøde den 11. januar, så viste mødet ifølge Edita Rimkute dog, at der fortsat er grund til optimisme omkring Sdr. Hygum Rideklub. - Der er så meget godt at hente herude. Men vi mangler hjælp til den daglige drift og alt det praktiske, siger hun.

Alle kan være med Ved generalforsamlingen var der også god inspiration at hente hos "gamle" bestyrelsesmedlemmer omkring opsætning og afvikling af stævner. Og der er efterspørgsel efter kurser i ridehallen. Det, der mangler, er opbakning og flere frivillige hænder, når der er brug for det. - De fleste hestefolk i Sønderjylland kender Sdr. Hygum Rideklub. Fra deres tid i rideskolen, fra de utallige stævner i dressur og spring eller som avler til kåring af føl og hopper. Hvis det skal fortsætte, er det vigtigt, at alle medlemmer møder op til den altafgørende generalforsamling. Ifølge Edita Rimkute kan alle være med - enten i bestyrelsesarbejdet eller som frivillige. - Der er mange opgaver, der ikke har noget med heste at gøre. Så man behøver ikke have forstand på heste. Vi kan bruge alle. Men vi kunne også godt tænke os nogle, der har erfaring med bestyrelsesarbejde og en interesse i at være med til at drive rideklubben videre, siger Edita Rimkute.

Opløsning Hvis der ikke findes nye bestyrelsesmedlemmer eller opbakningen igen viser sig at være på et minimum på den nye ekstraordinære generalforsamling, så er det slut med ridning i Sdr. Hygum. - Så hedder det opløsning af Sdr. Hygum Rideklub. Der er stemt for opløsning første gang, men der skal stemmes to gange, og det bliver så den 29., siger Edita Rimkute og tilføjer: - Vi vil gøre opmærksom på, at det er alvor. Det er absolut sidste udkald. Den altafgørende generalforsamling finder sted den 29. januar klokken 19 i rytterstuen i ridehallen på Holmvej 2A.