Sidste spring fra tre-meteren

Brørup Svømmebad lukker søndag for i år. Det har en sæson på det jævne, siger formand.

BRØRUP: Skal det være i år, så skal det være søndag!

Det er sidste åbningsdag i Brørup Svømmebad for denne sæson uanset, at sommeren nu ser ud til at være vendt tilbage i de kommende mange dage

Formand Kristian Sjelborg oplyser, at han ikke har gjort regnskabet op endnu, men at der i al fald ikke har været så mange gæster som sidste års rekord på 9.500 gæster. 2018-sommeren var også lang og inderlig.

- 2019 er nok et middelår, mener Kristian Sjelborg.