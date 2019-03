Sidste koncert inden orglet skal restaureres

Jels: I maj begynder orgelbyggerfirmaet Bruno Christensen & Søn at tage orglet i Jels Kirke ned.

Orglet skal have en tiltrængt pause, og når det vender tilbage til kirken, er det blevet restaureret og udbygget.

Menighedsrådet inviterer derfor til koncert i kirken tirsdag den 9. april for midlertidigt at tage afsked med instrumentet.

Organist og korleder Ramunas Styra har sammensat en koncert, hvor temaet er "Luft."

Orglet bruger luft for at frembringe lyd i piberne, ligesom vi bruger luft for at synge. Koncerten bliver derfor en blanding af orgelmusik, blokfløjte og sang, og det er selvfølgelig kirkens organist, der sidder ved orglet og blæser det godt igennem.