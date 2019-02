Vejen: Bevæbnet med et koben lykkedes det en tyv at opbryde en port til et værksted på Vestermarksvej i Vejen, men i samme øjeblik blev tyverialarmen aktiveret. En sensor havde afsløret, at et indbrud var i gang.

Indbruddet blev begået klokken 02.20 natten til torsdag, men om eller hvor stort et udbytte tyven slap af sted med, var torsdag endnu ikke blevet opgjort.