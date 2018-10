Seniorerne prøvede kræfter med slyngetræning

Vejen: Tom Jones´ klassiker " I did what I did for Maria" strømmede ud fra højtalerne i judohallen for at motivere de 20 fremmødte, der havde taget imod tilbuddet om at prøve kræfter med slyngetræning - en af de mange aktiviteter, der kunne vælges imellem, da Vejen idrætscenter onsdag inviterede til seniordag.

Slyngetræning er en blanding af styrketræning og stabilitetstræning, forklarede instruktør Tina Nielsen, inden det gik løs.

- I skal have vægten i hælene, bækkenet i midten, fødderne skal pege lige ud og knæene skal være i samme retning som tæerne. Slyngen hjælper på balancen, så du kan komme ned i nogle stillinger, som du normalt ikke kan, fortsatte hun.

Tina Nielsen spottede hurtigt Ivan Jacobsen. Ganske modigt lagde hun sig på maven og placerede sine fingre under Ivans hæl:

- Du skal holde hælene i gulvet. Du skal ikke længere ned i knæ, end at du kan træde på mine fingre.

- Gør det ikke ondt, lød det bekymret fra Ivan Jacobsen.

Han kommer fast i centret hver tirsdag, men det er første gang, han er med til seniordag.

- Det er meget nemmere at holde balancen, når man bruger slyngen, forsikrede han efterfølgende.