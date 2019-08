BRØRUP: Mandag den 2. september kl. 14 har Brørup Bio premiere på noget helt nyt - seniorbio.

Det er et tilbud til seniorer, som har tid til et smut i biffen midt på dagen med film inklusive kaffe og kage i pause for kun 50 kr.

Filmen, der vises ved premieren, er den nye danske film "Ser du månen Daniel," som handler om en ung dansk fotograf, som sad fanget hos muslimske terrorister i Libanon gennem mere end et år.