Selvfølgelig kan kvinder også køre bus

Står det til Danmarks største transportuddannelsesinstitution, Dekra, skal der flere kvinder bag rattet, og derfor har institutionen med stor succes holdt en kvindedag i Vejen, hvor ledige og andre interesserede har hørt om, hvordan det er at være buschauffør og prøve kræfter med en stor bus på det køreteknisk anlæg på Gamstvej. For nogen blev det nærmest kærlighed ved første blik.

- Mange chauffører har planer om at gå på pension, og hvad angår buschauffører er der hele tiden et rekrutteringsbehov. Derfor er der gode jobmuligheder i transportbranchen.

Dekras kvindedag i Vejen var tænkt som en inspirationsdag for kommende kvindelige buschauffører. 12 kvinder deltog.Det er første gang, Dekra har arrangeret en kvindedag for kommende chauffører. Ifølge afdelingschef i Dekras AMU Center, Sydjylland, Christian Burkal Jørgensen, var dagen så stor en succes, at der vil blive inviteret til endnu flere kvindedage.

Anne-Mette Nord, Lunderskov, 48 år og tjenestemand med job hos Post Nord: - Ja, jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg skal nu ? jeg skal have mig et buskort. Foto: Søren Dippel

Gode jobmuligheder

- Ja, jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg skal nu - jeg skal have mig et buskort, lyder det fra Anne-Mette Nord.

Hun er 48 år, bor i Lunderskov og har været tjenestemand i 30 år.

- Men jeg har snart udsigt til at miste mit job hos Post Nord, så jeg må finde mig noget andet. Jeg har kørt med mange postbiler og elsker at køre bil. Jo større jo bedre, siger hun.

Da hun læste om kvindedagen i Vejen på Facebook og opdagede, at der også var mulighed for at prøve at køre en stor bus, var hun ikke i tvivl.

- Og så har jeg endda fundet ud af, at der er gode muligheder for, at jeg kan få mig et job som buschauffør.

Det samme har Sasha Hansen, der er 38 år, bor i Kolding, er uddannet anlægsgartner.

- Min fod blev kørt over af en gaffeltruck, så jeg har været nødt til at sælge min bil. Jeg har været arbejdsløs i et par år. Men nu satser jeg på at blive buschauffør. Når jeg har kørt med bybusserne i Kolding, er der flere chauffører, som har fortalt mig, at der lige nu mangler 12 chauffører.