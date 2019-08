Seks sorte pletter er tilbage på det trafikale landkort i Vejen Kommune

Vejen Kommune: Antallet af sorte pletter på det trafikale landkort i Vejen Kommune er blevet færre gennem de seneste år.

Udvalget for teknik og miljø har på det seneste møde set nærmere på sortpletanalysen fra 2014-2018.

I Vejen Kommune er det valgt at definere kryds som sorte pletter, hvis der er registreret mindst fire uheld. Desuden udpeges der sorte strækninger. Det er strækninger, hvor der er sket mindst fire uheld inden for 400 meter.

Udpegningen er foretaget på baggrund af politiregistrerede uheld i den fireårige periode.

- Desuden er vi siden 1. januar 2018 begyndt at få yderligere information fra skadestuerne på sygehusene. Her er der påbegyndt registrering af, hvor uheldene sker, fortæller Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for teknik og miljø.

Ni kryds er udpeget som potentielt sorte pletter, men da tre3 af krydsene i løbet af analyseperioden er ombygget, kan kun seks af krydsene kategoriseres som sorte pletter. De tre kryds, som er blevet ombygget i perioden er Boulevarden/Skovvej i Vejen, Boulevarden og Vestergade i vejen samt Grindstedvej/Hovborgvej ved Holsted

Tilbage resterer så seks kryds, som er sortpletter. Det er følgende: