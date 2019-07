Sejren er i hus: Guldet bliver i Vejen Garden

Vejen Garden vandt igen guld ved DM for bygarder og leverede søndag et imponerende show på Henning Have Stadion. Showet gav både et musikalsk og et kropsligt bud på, hvad der vil ske med verden efter et alt-ødelæggende atomangreb.

VEJEN: Vejen har stadig landets bedste bygarde. Det blev præciseret i weekenden, hvor Vejen Garden for anden gang i træk vandt guld ved DM for bygarder. Garden stillede op i flere discipliner og imponerede blandt andet med en svingende, nærmest dansende bymarch gennem Vejens gader fredag eftermiddag, en yderst velspillet koncert for harmoniorkestre og et gigantisk show-indslag. Jørgen Schmidt, leder af Vejen Garden, regnede før afgørelsen ikke med, at garden ville vinde guld igen i år. Han sagde: - Jeg er usikker på, om vores indsats rækker til en ny guldmedalje Det er svært at vide, hvordan det er gået, for vi har jo ikke hørt eller set de andre garder optræde, så vi ved ikke præcist, hvad vi er oppe imod.

Vi har videreudviklet programmet, og vi har arbejdet utroligt hårdt for at få det hele til at lykkes. Jørgen Schmidt, leder af Vejen Garden

Resultaterne Ved DM for bygarder, der blev afviklet i Vejen i denne uge, vandt Vejen Garden guld.



Slagelse Garden vandt sølv, og Roskilde Garden vandt bronze.



De samlede resultater kan ses på Landsgardeforeningens hjemmeside.

Vejen Gardens medlemmer flyttede sig hele tiden i forhold til hinanden i show-indslaget søndag eftermiddag, og alle trin blev trådt med perfektion.

Har arbejdet hårdt Da Vejen Garden søndag eftermiddag marcherede ud fra stadion med den store guld-pokal foran et jublende publikum, var det en stolt Jørgen Schmidt, som sagde: - Det er fantastisk at vinde guld igen. Det er en forløsning, for det er altid svært at stille op igen, når man har vundet guld én gang. Hvad er årsagen til, at I igen marcherer hjem med guldet? - Jeg tror, det skyldes, at vi har fundet på mange nye ting, som vi har fået arbejdet ind i vores program. Vi har videreudviklet programmet, og vi har arbejdet utroligt hårdt for at få det hele til at lykkes. Der har været nogle småting, som vi har arbejdet målrettet på at få rettet op på, og det lykkedes os at få dem rettet. Vi kunne ikke levere en bedre indsats. Jeg er meget, meget tilfreds, lød det søndag eftermiddag fra en glad og stolt Jørgen Schmidt.

Jorden ligger øde efter et atomangreb, men der høres fuglesang, og mennesket "vågner".

Science fiction på stadion Vejen Garden vandt konkurrencen for harmoniorkestre, bymarch-konkurrencen og tattoo/show-klassen. Vejen Garden blev desuden nummer to i disciplinen koncert for trommekops junior, hvor Den Sønderjyske Pigegarde fra Rødding blev nummer tre. I showklassen, der blev afviklet kort før præmieoverrækkelsen søndag eftermiddag, leverede garden en fortælling om, hvordan verden vil se ud efter et atomangreb. Showet bar titlen "We shall rise again" (oversat til dansk: Vi rejser os igen), og gardens musik blev dirigeret af engelske Harry George. Med velspillede toner, et imponerende kropssprog og ikke mindst de enkelte garders kontinuerlige placerings-skift i forhold til hinanden skabte Vejen Garden en forførende stemning på Henning Have Stadion, der mest af alt ledte tankerne hen på prisbelønnede science fiction-film, og tilskuerne kvitterede med stående ovationer. Vejen Gardens medlemmer brød ud i spontan jubel, da guldmedaljen endnu en gang var i hus, men nogen sejrsfest var der ikke planlagt. - Dertil er vi alt for beskedne. Guldet skulle i hus først, men mon ikke vi fester spontant i Vejen i aften? Lød det ved beskedent fra Jørgen Schmidt.

Repræsentanter for Vejen Garden modtager guldmedaljen i kategorien bymarch. Her kom Roskilde Garden på en 2. plads og Slagelse Garden på en 3. plads.

Vejen Garden i aktion søndag eftermiddag på Henning Have Stadion.

Der blev heppet på tilskuerpladserne.

Koncentrationen lyste ud af Jørgen Schmidt, leder af Vejen Garden.

Jubelscene - vi vandt igen.

Fra showklassen søndag eftermiddag. Vejen Garden er i aktion.

Landsgardeforeningen stillede med et væld af flotte pokaler.

Ved afslutningsceremonien blev der vist masser af udstråling og "nerve". Det gjorde der også ved åbningsceremonien torsdag aften og hele vejen igennem mesterskaberne.

Normalt lyder én garde festligt i forbindelse med en byfest. Lyden af 31 garder - og synet af dem - gør bestemt ikke stemningen dårligere.

Garderne var gode til at klappe af hinanden.

Søndag eftermiddag var der på Henning Have Stadion fyldt med garde-medlemmer, supportere og masser af tilskuere.

Der blev hilst på de mange dommere.