Se video:Muskelmænd og -kvinder træner langt ude på landet

Pure Performance Powerlifting er et træningscenter for de helt tunge drenge - og piger. Her løftes flere hundrede kilo.

Her i det sydjyske løfter og sveder Lene og de andre på Debelvej 8 ved Lindknud. På en grusvej ligger en landejendom, hvor rå muskelkraft arbejder flere gange om ugen. Klubben og træningscentret åbnede i slutningen af 2014, og det første medlem deltog til dansk mesterskab få måneder efter. Blandt de 17 styrkeløftere på stedet er ejeren af centret, junior landsholdtræner Andreas Klug, som medlemmerne får træning og vejledning af. Han er samtidig ved at uddanne sig til elitetræner ved Team Danmark og er allerede uddannet fysisk træner.

- Andy er altid parat til at hjælpe, han har ekstrem god viden og er god til at finde løsninger, forklarer Jakob.

- Min coach på uddannelsen er Andy (Andreas Klug. Så jeg hørte om klub gennem ham, og så var jeg fuldstændig fanget. Jeg har dyrket styrkeløft i to år, og det her sted er lige for mig.

Fidusen ved sporten er ifølge hende, at man bliver stærk: - Og så er det en megafed holdsport, når vi tager afsted sammen til stævner og hepper på hinanden, fortsætter Pernille, der fik bronze ved DM klassisk bænkpres sidste år. Hun synes, at en veltrænet kvindekrop er flot.

Ude på bøhlandet

Andreas Klug er godt tilfreds med klubbens cirka 20 medlemmer, hvoraf de 17 er styrkeløftere.

Han har også haft ishockeyspillere, american football-spillere og cykelryttere igennem centret, hvor de har fået træning og tips til udvikling af deres fysik i forhold til den specifikke sport.

Blandt medlemmerne er både motionister og konkurrence-medlemmer.

- Nogle komme for at træne s ammen, andre vil konkurrere, enten med sig selv eller presse sig selv ved at stille op til konkurrencer. Det kan virkelig give store fremskridt at presse sig selv til konkurrencer, fortæller Andreas Klug.

Han indrømmer, at nogle synes, at centret ligger godt ude på bøhlandet.

- Men folk finder os via Facebook, andre får jeg som medlemmer gennem mit træner-netværk og mit undervisningsjob, og der er medlemmer fra lokalområdet, og nogle, der kører op til en time for at komme her.