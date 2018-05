Se video: SF: Kongeåen skal være Danmarks næste naturpark

Kongeåen skal være en af 15 vilde naturparker i Danmark. I forvejen er der en fornem trampesti langs store dele af åen. Visionen er at skabe et enormt stykke sammenhængende natur fra Vadehavet tværs over Sydjylland til Lillebælt ved Haderslev. Det skal være en bred tunge af natur ind i landet fra Vadehavet.

- Kongeå-dalen skal gro sammen med Vadehavet, så vi får skabt endnu mere enestående sammenhængende natur til glæde for endnu flere insekter, flere dyr og flere forskellige typer blomster og træer, siger Karina Lorentzen, folketingskandidat for SF, og Vejens SF-byrådsmedlem Anker Ulsdal.

Det håber SF og Socialdemokratiet i hvert fald. De to partier foreslår sammen, at der skabes 15 naturparker i Danmark. Og med et rødt flertal, som de går efter til næste valg, kan Naturpark Kongeåen måske åbne om 10-15 år.

SFs miljøordfører Trine Torp og Karina Lorentzen, Kolding, byrådsmedlem i Kolding og folketingskandidat for SF i Sydjylland besøgte Frihedsbroen over Kongeåen syd for Vejen mandag.De fremlagde ideen om at lave området om til naturpark. Planen rummer også muligheder for jordfordeling, som kan være en del af en løsning i forhold til landmændenes problemer med oversvømmelser. langs Kongeåen ud til Vadehavet. Forslaget er den del af en plan om 15 danske vilde naturparker, som skal styrke miljøet og naturen. Herunder insekt-, fugle- og dyrelivet i de udpegede områder. Et mål er at skabe større sammenhængende vilde naturområder i Danmark. Engområderne ned til Kongeåen foreslås f.eks. taget ud af landbrugsdrift ved frivillige jordfordelings-aftaler med landmændene, som tilbydes andre jordarealer i bytte for engområderne ned til Kongeåen.

Markerne som store svampe

En naturpark ved Kongeåen kan være med til at løse lodsejernes problemer med oversvømmelse af deres marker.

Området langs Kongeåen er de sidste år blevet oversvømmet i forbindelse med skybrud.

SF og S forslår i deres udspil, at man laver bedre muligheder for jordfordelinger. Det kan bl.a. laves ved at afskaffe tinglysningsafgiften i forbindelse med jordbytte, og en national afdækning af, hvor jordfordelinger kan gennemføres.

Over tid vil landmænd ad frivillighedens vej kunne bytte vandlidende jorde i området med bedre driftsjorde andetsteds.

I praksis vil landmænd får tilbudt et andet af kommunens eller statens arealer, der er bedre landbrugsjord, i bytte for jordstykket ved åen, der så bliver til natur. SF og S foreslår også, at der afsættes midler til, at kommuner eller staten kan opkøbe jorden ved åerne.

- Jorden ned til åerne er sjældent særlig attraktiv for landmændene, fordi de ikke får så meget ud af den. Derfor er det win-win, hvis vi kan tilbyde dem et andet stykke jord i bytte og i stedet lade ådalene oversvømme, så landskabet kan få ro til at suge vandet til sig som en svamp og transportere resten ud i havet. Det vil også gavne biodiversiteten og give os noget af den vilde natur tilbage, som holder økosystemerne i balance og tiltrækker turister og tilflyttere, mener de to partier