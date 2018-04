Se video: Flygtninge jubler over job - og løn til familien

Habtom og Reza er flygtninge, nydanskere og stolte og glade for deres job hos CRH Concrete i Brørup. De og firmaet er stolte over, at betonvirksomheden fredag fik Vejen Kommunes Virksomhedspris. Men mest glad er de to for jobbet, som betyder alt for de to familiefædre.

- Det er rigtig godt at arbejde hos Betonelement. Det er vigtigt, når du lever i Danmark, at man har et arbejde. Det er vigtigt at få penge.

Betonelement har de sidste par år arbejdet aktivt med integration af flygtninge på arbejdspladsen. Både for at hjælpe disse mennesker og for at få samvittighedsfulde medarbejdere, der gerne vil arbejde, Og det vil langt de fleste heldigvis, fortæller HR-chef Claus Knudsen.

Det hele kører for Habtom Zewede Alem, efter at han for syv måneder siden fik job i Brørup-virksomheden gennem Jobcentret, samtidig med at han har fulgt sin sprogskole.

Brørup: Han ligner en drengerøv. Griner og smiler hele tiden. Men han er også en ansvarsbevidst 27- årig familiefar, han har en kæreste fra sit hjemland og en dreng på godt to år. Habtom er flygtning, meget glad for Danmark og mindst lige så glad for sit job hos CRH Concrete, hvor han støber betonelementer - og har en masse gode kolleger og får en god løn. Som han kan tage med hjem til familien, som snart får barn nummer to, fortæller han smilende.

Vi er mange flygtninge i Danmark, mange mennesker, og det er svært. Så jeg er meget glad for mig job, for så tjener jeg penge. Kommunen kan ikke hjælpe og betale nok til mig og min familie. Så jeg er meget glad hver morgen for at have et job.

Taknemmelige

Reza Omar var den første flygtning i et af CRH Concrete/Belonelements integrationsforløb. Et forløb, som gav ham et fast arbejde for godt to år siden.

- Det hele er godt, for det er svært at komme til Danmark og finde et job. Det er meget svært for en flygtning at få et job, når man for eksempel ikke kan snakke dansk. Og det var også et problem for mig, siger Reza Omar på flydende dansk fyldt med humor og drillende ironi.

Også Reza Omar understreger, hvor vigtigt det er at have et job. Som i Syrien, hvor han kommer fra, er det også i Danmark vigtigt, at man tjener sine egne penge og har et job.

- Det er vigtigt, at jeg har et job. Jeg er gift og har tre børn, siger han.

Han er taknemmelig for, at kommunen og jobcentret hjalp ham til at finde et job hos Betonelement.

- Jeg siger tusind tak til jobcenteret, kommunen, alle i Danmark, udbryder han og viser lidt af sit sydlandske temperament.

