Se video: Firma vandt pris: Hjælper flygtninge tilbage til virkeligheden

Virksomheden fik Virksomhedsprisen 2018 for at hjælpe flygtninge til at begå sig på de danske arbejdspladser. De nyansatte er glade, HR-chefen stolt, og den målrettede indsats giver resultater - og en pris oven i hatten.

BRØRUP: At få prisen betyder utroligt meget. Det en anerkendelse af det arbejde, vi har lavet de sidste par år, da vi gik aktivt ind arbejdet med at integrere flygtninge hos os. Og det er selvfølgelig ikke for prisen, at vi har gjort det - men for at hjælpe de mennesker, som har et behov.

Claus Knudsen er HR-chef hos CRH Concrete i Brørup. Og han og de godt 300 ansatte i afdelingen er stolte over at modtage Virksomhedsprisen 2018 fra arbejdsmarked og integrationsudvalget i Vejen Kommune.

Og udvalgets formand, Frank Schmidt-Hansen (K) var heller ikke fedtet med roserne til virksomheden.

- Virksomheden sætter en ære i at finde fleksible løsninger, hvis ikke lige den første opgave er ramt plet for den enkelte borger. De er opsat på, at borgeren skal føle sig godt tilpas på arbejdspladsen og honorerer de borgere, der viser, at de kan og vil, fastslog han i sin tale ved overrækkelsen af prisen på 10.000 kroner i virksomhedens kantine fredag.

Han uddyber baggrunden for prisuddelingen således:

Vi har i mange år haft et godt samarbejde med CRH Concrete om de borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Og her på det seneste har firmaet været rigtig gode til at tage fra i forhold til de borgere, som skal integreres efter flugt fra deres hjemlande.

Den virksomhedsrettede indsats virker. Vi skal ikke lave kommunale tilbud. Flygtninge skal ud i den virkelige verden, de skal ud på de rigtige arbejdspladser, de skal ud og møde den danske kultur, siger Frank Schmidt-Hansen om prismodtagerens indsats.