Se listen: Her er hussalget steget mest

I 1. halvår af 2018 blev der solgt villaer og rækkehuse i Danmark for i alt 56,5 milliarder kroner. Det viser nye handelstal fra Boligsiden.

Det er rundt regnet tre milliarder kroner mere end i samme periode sidste år, og det svarer til en vækst i købesummen på 5,6 procent på landsplan.

Nogle kommuner adskiller sig dog markant fra landsgennemsnittet ved at have oplevet en meget større stigning i købesummen.

17 af landets 98 kommuner har oplevet en stigning på minimum 20 procent. Det gælder blandt andre Vejen Kommune.

Helt i top er Nyborg Kommune, der har oplevet en stigning på 47 procent.

I den anden ende af skalaen ligger 24 kommuner, hvor den samlede købesum for første halvår ligger under sidste års niveau. Det drejer sig hovedsageligt om kommuner i og omkring København og Nordsjælland, hvor priserne har nået et niveau, der er så højt, at købersegmentet er blevet mindre. Det forklarer Birgit Daetz, direktør for Boligsiden.dk.

Herunder kan du se listen over kommuner, der har oplevet en stigning på minimum 20 procent i købesummen fra 1. halvår af 2017 til 1. halvår af 2018.