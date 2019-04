Se gallabilledene: Smukke unge mennesker i forårskulden

Ud over at få studenterhuen på, så er højdepunktet i gymnasie- og hf-tilværelsen nok gallafesten. 973 festede i Vejen Idrætscenter fredag aften.

Vejen: Man må lide for skønheden

Det gamle ordsprog kom i anvendelse sent fredag eftermiddag, da unge kvindelige skønheder trodsede termometrets sølle fire-fem grader. Mange i bare ben, nogle med blottede skulderpartier og enkelte med ryggen helt fri passerede de forbi på den røde løber ved indgangen til Vejen Idrætscenter.

Det er ét af de absolutte højdepunkter for gymnasie- og hf-elever, når dagen med gallafesten oprinder. Fredag sidst på eftermiddagen var det så vidt. Gallafesten er én af de helt store traditioner, når 2 års hf'ere og 3.g'erne trækker i festtøjet

En tradition er det også, at forældre, bedsteforældre, søskende og andre nysgerrige tager opstilling foran idrætscentret for at se de unge mennesker ankomme. Rigtig mange i biler - lige fra veteranbiler, sportsvogne som Ferrari samt Mercedes- og Audi-limousiner - andre i en bus, i hestevogn, i en golfbuggy, på en Claes-snitter samt nogle på løbehjul. Transporten skete som sædvanlig vidt forskelligt, men særligt de bilinteresserede får sig altid en på opleveren.