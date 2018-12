Går tæt på drømmen

Dokumentarfilmen varer knap en time og er skabt af det prisbelønnede selskab Moving Documentary.

Filmen fortæller om dét at drømme stort og nå i mål med sine drømme, selv om man - som julebrødrene - er udfordret på forskellig vis.

Benny og Brian Lillelund har tidligere i JydskeVestkysten fortalt om deres julemuseum og om det fantastiske i at bo lige midt i et juleeventyr. Deres julemuseum er i årets løb blevet forsynet med både lyd- og lyseffekter, og mange har formentlig fået øjnene op for det lille museum i forbindelse med den juleudstilling, den kendte juledesigner Jette Frölich for nylig havde på Sønderskov.

Det var nemlig julebrødrene, der havde inviteret Jette Frölich til Sønderskov, og de hjalp i forbindelse med hendes udstilling både med at pynte op og sælge julepynt. De gæster, som besøgte udstillingen på Sønderskov, fik rabat på indgangsbilletten til Lillelund Julemuseum.

Julebrødrene får i øvrigt en travl uge op til jul.

17. december medvirker de ved forpremieren i Brørup Bio, og 19. december er de gæster i Go´morgen Danmark.