Se billederne: Glade gymnasieelever i glitter og galla

Vejen: Klassekammerater, familie og venner stod i hobetal for at få et glimt af æresgæsterne, da de præcis klokken 17.30 fredag aften begyndte at ankomme til årets gallafest på Vejen Gymnasium og HF.

Som reglerne foreskriver, så er det forbeholdt afgangseleverne at komme i galla og lange kjoler, så 1. og 2. årgangene måtte nøjes med at beundre de flotte rober, og måske lade sig inspirere til, når det bliver deres tur.

Klokken 18.26 trådte de sidste elever ind på den røde løber, og så var det tid til en velkomsthilsen fra rektor Lasse Bossen:

- Gallafesten har udviklet sig til at være en af de vigtigste traditioner på skolen, og hvert år ser vi alle frem til fantasifulde ankomster, flotte kjoler og fejende flot lanciers i Vejen Idrætscenter. Det er dog også vigtigt, at det bliver en fest for alle elever på skolen og deres forældre, lød det blandt andet.