Se billederne: En perfekt dag for jægerne

Lintrup: - Vi kan ikke klage. Det var perfekt.

Sådan betegnede jægerne lørdagens vejr, da de om eftermiddagen vendte tilbage til udgangspunktet, Lintrup Kro, med dagens jagtudbytte.

For da jagten begyndte om formiddagen, klarede det kolde vintervejr op, og solen tittede frem. Og det var først, da jagten igen var slut, at den dis og tåge, som meteorologerne havde forudsagt, så småt begyndte at lægge sig over landet.

- Ja, det hjælper at putte lidt ekstra i kirkebøssen, kom det med et smil fra Carsten Vestbjerg, der er næstformand for Røddingegnens Jagtforening.

Sammen med formand Steffen Skov Christensen og 30 andre jægere var han mødt frem til jagtforeningens eneste fællesjagt - rævejagten, der foregik i området ved Lintrup, Vimtrup og Mejlby.

Efter godt fem timer var jagten slut, og jægerne kunne gøre status over dagens udbytte - en ræv og fem snepper.