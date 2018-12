Fodboldspilleren Sanne Troelsgaard er taget et smut tilbage til barndommens grønsvær til en snak om det sted, hvor det hele startede. En snak, der både omhandler gode minder på et drengehold, rød sodavand og hvordan det føles, når ens drøm går i opfyldelse.

Scene i omklædningsrum "Hej tvillinger" Omklædningsrummet fyldes lidt efter lidt med drenge, der hilser på de to tvillinger Lotte og Sanne, der allerede sidder inde i *Vejen Hallens omklædningsrum. Nogen får sagt "hej piger", mens andre kalder dem "tvillinger". Formentlig fordi, de ikke kan kende forskel på deres to kvindelige holdkammerater. Tvillingerne Sanne og Lotte Troelsgaard ankommer altid som de første til fodbold, og de er allerede klædt om hjemmefra med det tøj, de havde lagt klar aftenen forinden. Sanne sætter sig altid med ryggen mod døren på den midterste bænk i højre side af rummet, mens Lotte sætter sig på den bageste bænk i den anden side op ad en hvid Diplom Is-skraldespand. De to tvillinger laver det meste sammen, så de føler, det er godt med lidt adskillelse. Sanne Troelsgaard er i dag professionel fodboldspiller med en pædagog- og butiksuddannelse i ryggen. Hun er faster, lillesøster, datter af en dagplejemor i Vejen og en fodboldgal far i himlen. Hun er tvilling, midtbaneslider og bidt af træning. Hun slår til dagligt sine folder i svenske FC Rosengård og på det danske fodboldlandshold, og når hun i dag sidder på sin vanlige plads i barndomsklubbens omklædningsrum og kigger rundt, så ved hun, at alt det, hun drømte om som barn, da hun løb rundt i den lidt for store rød- og hvidstribede Vejen SF-trøje, nu er gået i opfyldelse. Og selvom herreomklædningsrummet, hvor Sanne og tvillingesøsteren Lotte klædte om til fodboldtræningen sammen med drengene, i dag er blevet til et dameomklædningsrum, er der ikke meget, der har ændret sig. Jo, måske loftet er blevet skiftet. Det plejede vist at være af træ. Ellers er det kun ridserne i lakken på træbænkene, der afslører, at det er tyve år siden, at fodboldtvillingerne frekventerede netop dette omklædningsrum.

Sanne Troelsgaard startede sin fodboldkarriere på et drengehold i Vejen SF. Hun og tvillingesøsteren Lotte var de eneste piger på årgangens hold. Her ses Sanne i midten som eneste pige, da hun og søsteren spillede på hvert sit hold. Privatfoto

Bidt af bold Sanne Troelsgaard var blot tre uger gammel, da hun og tvillingesøsteren i kuvøsekurv blev fragtet til storebrødrenes fodboldturnering i Holland, og hendes første fodboldminde ligger hele 28 år tilbage. Hun mindes, at hun og tvillingesøsteren, der agerede heppekor for deres fodboldspillende storebrødre og trænerfar til Lunderskov Cup, var inde at handle i et cafeteria. Hvad, de købte, står ikke så klart i hukommelsen, men det skulle undre meget, hvis der ikke var rødt saftevand involveret. Selv i dag skynder Sanne Troelsgaard at tjekke, om de har den søde, postkasserøde drik, når hun kommer til en ny hal. Hun var blot seks år gammel, da hun besluttede sig for, at hun ville spille på landsholdet. Det faktum, at hun ikke kendte til et kvindeligt fodboldlandshold eller bare et fodboldhold for piger, lod hun sig ikke slå ud af. Fodboldspiller ville hun være, så hun startede til fodbold med søster Lotte og drengene fra klassen. Og hun elskede det. Nu skulle de ikke længere nøjes med at spille sammen i skolegården.

Foto: Martin Ravn Sanne Troelsgaard var både elitegymnast og fodboldspiller. Som 14-årig måtte hun vælge imellem de to, og valget faldt på fodbolden, fordi hun følte sig mere hjemme, når hun tog fodboldstøvler på. - Det var mere frit for mig at have en bold mellem fødderne, siger hun. Foto: Martin Ravn

Får en rar følelse af minderne Vejen Hallen er omkredset af græsbaner og på en af disse fik en af landets bedste sin fodboldopvækst. Det var på græsplænen ved parkeringspladsen lige ude for Sannes hvide bil med Rosengård-logoet på, at magien opstod, når hun tog støvlerne på. Og når hun står her i dag, ruller minderne forbi. - Jeg ser billeder i mit hoved. Jeg kan se, at jeg render rundt og spiller med drengene og Lotte. Det er en rar følelse, siger Sanne Troelsgaard og beskriver det mentale billede: - Banen er kridtet op, og så sidder forældrene ved sidelinjen på vattæpper, og vores far løber frem og tilbage og guider os. Han kunne aldrig sidde stille. Vi spiller med nogle bittesmå hockeymål, og der er de store, orange kegler, der går os til op over knæene. Og så har vi kæmpe, gule og grønne overtrækstrøjer. - Jeg kan huske, at vi bare løb rundt hele tiden. Jeg selv løb bare frem. Jeg ville bare score og kom aldrig med tilbage og forsvarede, fortæller den i dag offensive midtbanespiller, der stadig er vild med at score.

Foto: Martin Ravn Sanne Troelsgaard på sin vanlige plads i omklædningsrummet. Ikke meget har ændret sig, siden hun selv løb rundt i den rødhvide Vejen SF-trøje og drømte om at leve af fodbolden. Det skulle da lige være, at omklædningsrummet i dag er forbeholdt kvinder, mens det, da Sanne spillede i klubben, var til herrer og fodboldtvillingerne. Foto: Martin Ravn

Bedste minde Det var ikke kun det med at få læderet i kassen, som Sanne var helt vild med. Det var også, at hun fik lov til at spille med drenge, fordi der endnu ingen pigehold var i Vejen. - Drengene grinte ikke af mig, og jeg følte mig på ingen måder forkert. Vi (Sanne og Lotte red.) var bare en del af holdet. Vi klædte om sammen med dem, spillede med dem og badede med dem. Det var der ingen, der undrede sig over, siger Sanne Troelsgaard. Sanne og Lotte spillede som de eneste piger på drengeholdet i fire-fem år, inden der blev oprettet et pigehold i Vejen SF, og det var også årene på drengeholdet, der gav Sanne sit bedste minde med Vejen SF. - Mit bedste minde er, da vi vandt Lunderskov Cup. Det var stort, og det blev endnu større af, at jeg vandt fighterpokalen, for det var jo en drengepokal. Jeg følte, at jeg her beviste, at piger godt kunne spille fodbold, siger Sanne, der forklarer, at det har haft stor betydning for hendes videre færd udi fodboldens univers, at hun startede sit fodboldliv på et drengehold: - Mine glidende tacklinger har jeg læst af drengene. Det er de færreste kvinder, der tacker som mig. Jeg var ikke blevet den samme fodboldspiller, hvis jeg ikke havde spillet med drengene. - Vores fundament er stærkere, fordi vi spillede med drenge. Jeg havde aldrig prøvet at tage hensyn, før jeg startede med at spille med piger. Og det kom hun til i 1999, da der blev oprettet i pigehold i klubben. Til stor ærgrelse hos Sanne, der græd som pisket over at skulle tage afsked med sit drengehold. Der skulle tids nok komme rigeligt med udfordringer for Sanne Troelsgaard på hendes nye fodboldhold.

Foto: Martin Ravn Selvom Sanne Troelsgaard er kendt for sin gode fysik, afslører hun, at den ikke blot er bygget af hård træning og proteinrig kost. - Jeg tror, at vi (Sanne og søsteren Lotte red.) var dem, der spiste allerflest pomfritter som børn. Jeg elsker også pomfritter i dag, siger hun. Foto: Martin Ravn

Var bange for Sanne - Jeg har virkelig ødelagt nogen. Der var flere, der stoppede til fodbold, fordi de ikke psykisk kunne magte Lotte og jeg, fortæller Sanne, da snakken falder på hendes første år som spiller på et rent pigehold. Sanne har fået en af de hårdeste straffe nogensinde i den kvindelige liga, da hun hev en modstander ned i græsset ved håret. Og så er hun ret sikker på, at Troelsgaard-efternavnet har et dårligt ry hos landets fodbolddommere - særligt dem, der dømte ungdomsholdene i startnullerne. - Mit temperament har ødelagt meget for mig. Det har ødelagt mange træninger og kampe. Jeg har været og er til tider endnu min egen største fjende. Desværre, siger Sanne. Hun har svært ved ting, hun ikke selv kan kontrollere. Hendes dag er struktureret, og tøjet bliver altid lagt frem dagen i forvejen - ligesom det var tilfældet med fodboldtasken. Og så er hun aldrig mødt i skole uden at have lavet alle sine lektier. Temperamentet og higen efter kontrol har dog også betydet, at hun er blevet sendt tidligt i bad, fordi hun råbte og skreg af både spillere og træner, fordi de ikke leverede deres yderste, som hun selv havde for vane for at gøre. - Jeg har altid syntes, det var sjovt at gå til fodbold, men jeg spiller for at vinde. Jeg var ikke veninder med mine holdkammerater, når der var træning og kamp. Vi var veninder før og efter fodbold. - Det gør ondt at tænke tilbage på, for det har ikke været min hensigt at ødelægge nogen. Jeg ville bare gerne blive bedre, siger Sanne. Dette betød også, at hendes rygte var kommet hende i forkøbet, da hun som 13-årig skiftede Vejen SF ud med Kolding Boldklub. - Folk kan ikke forstå, at jeg er så rolig udenfor banen. Da jeg startede i Kolding, fortalte nogle af de unge, at de havde været bange for mig. Jeg har været så ked af, at folk udenfor banen har troet, at jeg ikke har været menneskelig. Tror du også, at pigerne i Vejen var bange for dig? - Ja, jeg tror, de var bange. Bange for, hvad jeg kunne gøre og troede, at jeg var utilregnelig på en fodboldbane. De unge piger, som jeg har spillet med, har også efterfølgende fortalt mig, at de var bange for mig, inden de mødte mig udenfor banen. Det er heldigvis de færreste, der siger det til mig i dag.

Foto: Martin Ravn Sanne Troelsgaard er stolt af at være fra Vejen, og hun ved inderst inde, at hun skal bo her, "når hun bliver stor". - Det er ikke selvskrevet, at man skaber noget stort, når man kommer fra en lille by, siger hun. Foto: Martin Ravn

Ikke kun en ulempe Sanne Troelsgaard ser dog ikke udelukkende sit til tider iltre temperament som en hæmsko. - Mit temperament har været et tabubelagt emne for folk rundt om mig. De har ikke turde snakke om det. Men jeg har altid vidst, at mit temperament var min styrke. Det er sådan en hemmelighed, jeg har haft for mig selv. Og så har andre omkring mig syntes, at jeg bare har været for hidsig, fortæller hun, og hun er også selv overbevist om, at temperamentet - da det stoppede med at spænde ben for hende - blev en fordel. - Jeg har aldrig været det største talent. Jeg var på bænken på ungdomslandsholdene og blev ikke udtaget til U-19-landsholdet til at starte med. Jeg tror, det var mit temperament og hårde arbejde, der holdt mig inde i talentkampen, siger hun. Da Sanne som 16-årig fik en ungdomskontrakt i Haderslev fik hun også den hjælp, hun havde brug for, og gennem samtaler med en sportspsykolog har hun fået temperamentet så meget under kontrol, at det ikke giver de store udsving på banen.

Tvillingerne Troelsgaard (i midten) triumferede også på Vejens SF's pigehold. Privatfoto