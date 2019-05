Sæsonen begyndte gråt og vådt

Fredag tog Brørup Svømmebad hul på dette års sæson. Der var god plads i bassinet til de få, der trods det kølige majvejr mødte frem for at få en dukkert under åben himmel.

- Vandet er altid 27 grader. Så på de kolde dage er det dejlig varmt, mens det på de varme dage er dejlig koldt, kom det med et smil fra Julie Baltzer Larsen, der også benyttede lejligheden til at hoppe i vandet.

Et par stykker kom kun lige forbi for at få købt et sæsonkort, mens de to unge vandhunde Noah og William slet ikke kunne vente med at komme i vandet. De har nemlig glædet sig til, at sæsonen begynder.

- Ja, hvad er chancen lige for, at det regner på åbningsdagen. Men sidste år var det også dårligt vejr, da vi åbnede, fortalte 19-årige Julie Baltzer Larsen, der sammen med sin livredderkollega Frederik Maasbøl sad klar til at tage imod de gæster, der trods det kølige vejr, fandt vej til svømmebadet.

Det skulle blive godt

Hvordan den nye sæson bliver for svømmebadet i Brørup, afhænger meget af, hvordan vejret arter sig.

For vejret spiller en afgørende rolle, når man driver et friluftsbad. Det kan tydeligt ses på tallene for de seneste to sæsoner. Sæsonen i 2017, hvor vejret ikke var noget at skrive hjem om, blev den værste sæson nogensinde med kun omkring 7000 gæster. 2018 med det ekstremt gode sommervejr betød til gengæld, at svømmebadet fik en rekordsæson med omkring 14.000 gæster.

Og selvom det som bekendt er svært at spå - især om fremtiden, så har DMI's meteorologer kigget i krystalkuglen for at se, hvordan sommeren 2019 kommer til at tage sig ud.

Skal man tro den foreløbige prognose, så vil juni byde på flere såkaldte sommerdage med temperaturer over 25 grader. I juli kan man også stadig regne med gode dage med sommervejr og varme - måske endda hedebølge - men det bliver ikke så langvarigt stabilt som sidste år. August kan blive præget af lidt mere vestenvind og lavtryk. Månederne kan dog stadig blive en del varmere end normalt.