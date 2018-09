Jels: Gymnastikafdelingen i Jels IF tilbyder i år gymnastik på seks forskellige hold lige fra de helt små poder på forældre/barn holdet og op til og med 8. klasse samt de voksne på kvindeholdet.

Der er holdopstart i uge 38. Sidste års "Spring Sjov Weekend" bliver den gentaget i år lørdag 27. oktober og søndag 28. oktober. I år skal alle gymnasterne besøge springhallen på Skibelund Gymnastik og Idrætsefterskole. Arrangementet er for alle gymnaster fra 1. - 8. klasse.

Hvis man er tilmeldt enten et gymnastikhold (Badutmix eller Jels Rytme og Spring) inden uge 41, så er man garanteret et plads til "Spring Sjov Weekend". For andre åbner tilmeldingen mandag 22. oktober, og der vil være et begrænset antal pladser.

Gymnastikafdelingen har efter sommerferien fået et pengebeløb fra SE Vækstpulje, som gør, at der er blevet råd til at indkøbe en Airtrack+.

- Vi har besluttet at købe to baner af 7,5 meter for bedst udnyttelse til de forskellige alderstrin, der går til gymnastik i Jels, siger Susan Rasmussen, formand for Jels IF's gymnastikafdeling.