Så skal sofakartoflerne i Jels i løbeskoene igen

Jels: Torsdag den 5. april klokken 18.30 er der igen opstart for nye løbere i Jels Løbemotion. Der startes med et lille infomøde i Foreningshuset Her vil medlemmer af klubben fortælle lidt om alle fordelene ved løb, hvordan man kommer i gang, og hvad man skal passe på for at undgå skader. Desuden orienteres om, hvad klubben kan tilbyde af træning og de mange sociale arrangementer som klubben arrangerer.

Efter info-mødet skal de fremmødte ud på en lille tur og have løbeskoene i gang. Som en ekstra motivation til at melde sig i klubben, så tilbydes alle medlemmer gratis foredrag med Lindy, som er kendt fra "Rigtige mænd" og kommer til Jels den 19. april. /EXP