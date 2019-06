Så kom studenterhuerne også højt til vejrs

Efter at have knoklet, slidt og slæbt i henholdsvis to eller tre år var 195 nybagte studenter fra Vejen Gymnasium og HF fredag samlet til dimissionsfest 2019 i Vejen Idrætscenter.

Vejen: De var der alle sammen: 195 nybagte studenter - stx'ere, hf'ere og ikke mindst deres stolte forældre og resten af familien. 495 mennesker var der plads til i den store hal i Vejen Idrætscenter. De var kommet for at være med til at fejre Vejen Gymnasium og HF's dimissionsfest. - Velkommen til den største og vigtigste begivenhed i skoleåret, der på samme tid er den hidtil vigtigste aften for mange af jer. Hvor i har kæmpet, slidt og slæbt og hygget jer, lød det fra rektor Lars Amdisen Bossen. Forinden havde en lille velspillende septet fra Vejen Garden sørget for, at alle aftenens hovedpersoner blev modtaget på festligste vis med Axel Carl Christian Frederiksens Københavner March og med faste klapsalver fra aftenens andre fremmødte. Ind marcherede studenterne i takt på den røde løber. Alle havde studenterhuer på hovedet, men en enkelt - Asbjørn Johnsen - bar i stedet en fræk kasket dog med de korrekte farver.

Dimissionsfesten 195 studenter - stx'ere og hf'ere dimitterer i år fra Vejen Gymnasium og HF.Dimissionsfesten blev holdt i Vejen Idrætscenter med overrækkelse af eksamensbeviser.



Studenten med årets højeste karaktergennemsnit, 12,3, er Sarah Vestergaard fra Vejen.



Hf'eren med det højeste karaktergennemsnit er Emilie Fyhn Schmidt fra Rødding.



Foruden rektor Lars Amdisen Bossens tale bød dimissionsfesten på taler af Sarah Vestergaard, der sagde farvel på alle dimittenders vegne, Karin Sporleder, der ønskede tillykke på lærerkollegiets vegne.



Sange der blev sunget: Der er et yndigt Land, De smukke unge Mennesker, og Danmark nu blunder den lyse Nat.

Rektor for Vejen Gymnasium og HF, Lars Amdisen Bossen, holdt tale for de nybagte studenter. - Hvor ser I brandgodt ud alle sammen, fastslog han.

En ny retning Og så sang vi alle sammen med på, Der er et yndigt Land, stående som før en afgørende sportsbegivenhed. Dannebrog var der også, med trommehvirvler og det hele fra gardens musikanter. Ja, vi manglede faktisk kun bølgen, som man kan opleve det på et fodboldstadion. Til gengæld var her et bølgende hav af rød-hvide, blå-hvide og sorte studenterhuer. - Hvor er det skønt at stå her og skue ud over jer alle. Alle jer, der har givet så meget af jer selv, og nu sidder der med huen på. I ser brandgodt ud alle sammen, fastslog rektor. I sin tale citerede han den norske historiker, Knut Kjelstadli, der tilbage i år 2000 skrev, at: Fremtiden er ikke, hvad den var engang. - Det kan godt være, at fremtiden er usikker og ikke er, hvad den var engang. Men I har flyttet jeres grænser her på gymnasiet - alene og i fællesskab med kammerater. Så I er klar til at gøre fremtiden til jeres egen. I er klar til at indgå i lokale fællesskaber såvel som globale fællesskaber. I er klar til - for nu at bruge vores nye statsministers slogan: at dreje verden i en ny retning, sagde Lars Amdisen Bossen og lod udbringe et trefoldigt hurra.

Blandt de hf-studerende er Emilie Fyhn Schmidt fra Rødding studenten med det højeste karaktergennemsnit.

At tage ansvar Og så kan det nok være studenterhuerne lige med ét kom højt til vejrs, sådan som traditionen byder det. Derefter var det tid til den højtidelige overrækkelse af eksamensbeviser - 195 i alt. Også en af studenterne selv, Sarah Vestergaard, fik lejlighed til at gå på talerstolen for at sige farvel på alle dimittendernes vegne. Hun sagde blandt andet: - Når alt kommer til alt, er det slet ikke mit job at komme med vise ord til jer. Det er der sikkert mange andre, der gør, og jeg ved ikke mere om, hvad livet indebærer, end jer. Vi har fået mere frihed, og med frihed følger også et ansvar. I dag har vi så beviset på, at vi godt kan håndtere det ansvar. Når vi har haft undervisningsnedlæggelse og skolestrejke, har vi taget ansvar for vores fremtid. Som afslutning på en vellykket dimissionsfest var gymnasiet vært ved et traktement med lidt spiseligt og et glas vin i de bygninger, hvor eleverne har knoklet, slidt og slæbt henholdsvis de seneste to eller tre år.

Huen er sort og håret blåt. Den nybagte student her er Silke Heisen Schmidt.

Alle havde studenterhuer på hovedet, men en enkelt ? Asbjørn Johnsen ? bar i stedet en fræk kasket.

