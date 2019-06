Veerst: Natten til tirsdag klokken 00.14 lykkedes det en af politiets patruljer at sætte en stopper for en bilists ulovlige kørsel på Lunderskovvej ved Veerst.

Her blev en personbil stoppet, og så kom det for dagen, at bilisten slet ikke havde noget kørekort. Det havde han mistet ved en tidligere lovovertrædelse.

Nu er han blevet sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Den sigtede er en 30-årig mand fra lokalområdet.