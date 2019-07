Så gælder det forsvaret af Vejen Gardens DM-guld

Mere end 1.000 børn og unge skal i de kommende tre dage dyste om det danske mesterskab for bygarder. Torsdag indledes med stjernemarch i bymidten samt officiel indvielse klokken 19.00 på Henning Have Stadion.

Vejen: Ikke færre end 31 garder rundt fra hele landet stimler i de kommende dage sammen i Vejen for at afgøre det danske mesterskab for bygarder.

Det er kun godt to år siden, at Vejen også var kulisse omkring DM-arrangementet. Drengene og de unge mænd i Vejen Garden - byens stoltheder - går ind til dette års DM som regerende danske mestre.

Med i arrangementet er også Den Sønderjyske Pigegarde, som holder til i Rødding.

Godt 1.000 drenge og piger samt unge mænd og kvinder udgør feltet i de godt 30 forskellige garder. De begynder at ankomme i løbet af torsdagen, og nærmest traditionen tro afvikles en stjernemarch torsdag eftermiddag med start klokken 15. Samtlige garder marcherer gennem bymidten.