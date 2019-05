Gesten: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i en villa i Gesten. Her lykkedes det tyven at afliste et vindue, hvorefter hele huset blev gennemrodet.

Tyvens udbytte blev et våbenskab indeholdende en riffel af mærket Tikka. Tyven stjal også tilhørende ammunition, en kikkert og forskellige andre jagtremedier.

Politiet har undersøgt gerningsstedet og har kunnet konstatere, at våbenskabet ikke var ordentligt fastspændt, hvilket ejeren nu er blevet sigtet for.