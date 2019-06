Så er halvdelen af pengene hjemme

Midt mellem to tordenbyger lykkedes det tirsdag eftermiddag chef for Sydbank i Vejen Lisbeth Kjær at få afleveret en gave fra Sydbank Fonden til Holsted Lokalråds minigolf-projekt på plænen her. Leif Lastein, Mona Christensen, Jan Møller Pedersen og Frede Uhrskov tog imod de mange penge. Foto: Steen Rasmussen